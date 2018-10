Deel dit artikel:













Auto ligt in sloot, bestuurder is spoorloos In de auto bleek niemand meer te zitten (Foto: De Vries Media)

Hulpdiensten hebben zaterdagmorgen in alle vroegte gezocht naar de bestuurder van een auto die in de sloot is geraakt op de Breekweg tussen Leens en Kruisweg.

In de auto bleek niemand meer te zitten. Er is gezocht in sloten in de buurt, maar ook daar werd niemand aangetroffen. De politie zoekt uit van wie de auto is. Een bergingsbedrijf heeft de auto uit de sloot getakeld.