Seaports blij met Nationaal Programma Groningen: 'Dit gaat zeker werk opleveren'

'Dit gaat echt een boost geven. De werkgelegenheid in de havens gaat zeker toenemen.' Dat zegt directeur Cas König van Groningen Seaports over het Nationaal Programma Groningen dat vrijdag is gepresenteerd.

Het kabinet trekt 1,15 miljard euro uit voor het leefbaar houden van Groningen als de gaswinning is afgebouwd. Onze provincie krijgt een prominente rol op het gebied van energietransitie en duurzaamheid.

Energieprovincie

'Dit is een heel mooi programma', vindt König. 'Het geeft heel netjes aan dat Groningen de energieprovincie was en blijft. Wij hebben een heel ambitieus plan om de industrie in onze havens te vergroenen en te verduurzamen. Daarvoor hebben we veel wind op zee nodig en die moet aanlanden in de Eemshaven of de haven van Delfzijl en dat staat expliciet genoemd in dit programma.'

Concreet maken

König zegt dat Seaports zich 'druk gaat bemoeien' met het concreet maken van de plannen. 'Voor de overgang naar duurzame energie zijn veel bouwwerkzaamheden nodig. Fabrieken moeten groter en steviger worden. Dat gaat zeker werk opleveren.'

Lees ook:

- Nationaal Programma Groningen moet provincie toekomstbestendig maken

- Groningen krijgt ruim een miljard uit Den Haag voor betere toekomst