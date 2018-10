De Noord 9 van zaterdag 6 oktober

De Noord 9 is de wekelijkse hitlijst van RTV Noord. In deze lijst vind je enkel Groninger muziek.

Surf naar rtvnoord.nl/noord9 voor de meest recente Noord 9 die elke zaterdag in het radioprogramma Café Martini bekend wordt gemaakt.

1. Inge van Calkar - River

Het is voor Inge niet de eerste keer dat ze in de Noord 9 staat. Haar eerdere notering heet 'Amazing' (2014), gevolgd door 'Too late now' (2015) en 'Imaginary' (2017). Maar 'River' is wel Inges eerste #1-hit in de lijst! Volgens Inge heeft haar muziek nu een nieuwe dimentie, dan toen ze alleen nog accoustische muziek maakte: 'Soms is het een tikkeltje psychedelisch of James Bond-achtig. Bands als Radiohead en Grizzly Bear behoren tot de muzikale aanknopingspunten, net als sterke vrouwen PJ Harvey en Alanis Morrissette, terwijl ook de catchy popkant van Kylie doorspijpelt. Inge van Calkar (1984) is een singer/songwriter uit de stad Groningen. Het laatste weekend van september verschijnt haar nieuwe album 'Reset' dat ze maakte met twee Groninger en een Duitse producer. Inge speelt dit najaar in het voorprogramma van Gare du Nord bij hun 20 concerten. 'River' kun je hier beluisteren.

2. De Troebadoers - Noar hoes

Na een flinke pauze zijn de Troebadoers weer samen. Jan Henk de Groot, Edwin Jongedijk en Alex Vissering hebben een nieuw album gemaakt en gaan deze herfst opnieuw de theaters in. Alex, Erwin en Jan Henk hebben dezelfde passies: het Gronings en Americana muziek. Een jaar of vijf geleden lanceert het trio zijn debuutalbum en een tour langs Groninger theaters. Met succes: de tournee is uitverkocht en de liedjes 'Riekdom' en 'In de nacht' worden meteen klassiekers. Ook op het nieuwe album 'Onbekinde wegen' en tijdens de tour 'Appeltoarde en rooie wien' spelen en zingen de mannen eigen Groningstalige liedjes over het leven, de streek en de liefde afgewisseld met nummers van Amerikaanse muziekhelden. Beluister 'Noar hoes' hier.

3. Marlene Bakker - Hai hai

Na 'Waarkhanden' en 'Golven' (beide #1 in de Noord 9) is dit de derde single van Marlenes debuutalbum 'Raif' en ook de derde single die op #1 staat. Op TV Noord vertelt Marlene dat 'Hai hai' gaat over een strijd die je soms met jezelf aangaat. Omdat ze vindt dat het liedje veel gemeen met het proces van smeden, heeft ze de clip opgenomen in de eeuwenoude smederij van Ron Caspers in Warffum. Marlenes debuutalbum is in maart gepresenteerd, tijdens een concert in het Grand Theatre in Groningen. Inmiddels het album menig keer gerecenseerd en in die recensies vaak geprezen (oa. Dagblad van het Noorden, Platomania, MusicMaker, 3voor12). Voor Marlene zijn al die goeie reacties ''een droom die uitkomt'. In januari staat Marlene met haar band op popfestival Noorderslag. Bekijk de clip van 'Hai hai' hier.

4. Town of Saints - Weeds

De basis van Town of Saints wordt gevormd door Harmen Ridderbos uit de Stad en de Finse Heta Salkolahti. Zij ontmoeten elkaar in 2010 in Oostenrijk. Voor de laatste notering van Town of Saints in de Noord 9 gaan we terug naar 2014: 'Carrousel' bereikt #2 en 'Miner's song' wordt #3 in de lijst. Na de release van het debuutalbum 'Something to fight with' is Town of Saints uitgeroepen tot 3FM Serious Talent. Hierna volgt een tour door Nederland en grote delen van Europa. Zo'n tour staat nu opnieuw op het programma, na de release van 'Celebrate' het album dat begin oktober verschijnt. Beluister het nieuwste liedje van Town of Saints hier.

5. Small Town Bandits - Easy

Small Town Bandits is een vierkoppige band uit de stad Groningen. Die bestaat uit drummer Gijs Arends, bassist Rik Huizing, gitarist Selim Boukhris en zanger/gitarist Ruben van Hemmen. De Groningse folk-popband heeft dit voorjaar in de finale van De Grote Prijs van Nederland gestaan. Ze mochten optreden in een vol gepakt Paradiso in Amsterdam. De mannen zijn als publieksfavoriet naar de finale gegaan, maar hebben geen prijs mee naar huis genomen. De liedjes van de groep kenmerken zich door melodische, opzwepende nummers met meerstemmige harmonieën. Bekijk de clip hier.

6. Wia Buze - Aal wat k die wil zeggen

Zanger, gitarist en liedjesschrijver Fries Wolma stuurt Wia begin juli een berichtje: 'Ik heb een liedje voor je'. Wia hoort de opname van Fries en vindt het wel goed bij haar passen. Amper drie weken later is het klaar en beleeft het z'n première op Radio Noord. Het nieuwenummer is een het resultaat van een samenwerking van Wia en Fries met Mark Pepping: na jaren van samenwerken met producer Jur Eckhardt, is het nu Mark Pepping die als producer Wia begeleidt in de studio en die verantwoordelijk is voor de opnames en mix. Beluister Wia haar liedje hier.

7. NulViefteg - De gebrookn haartn reperoatieman

Het nummer is de opvolger van 'Funky vout'n' en 'Schiere dag' en 't Leed is leden' waarmee de band eerder dit jaar in de Noord 9 heeft gestaan. In 2010 richten gitaristen Alex Lutjeboer en Klaas Post samen The Chaplains op. De band speelt in de herfst van 2016 op het podium van Café Martini. Daar grappen Alex en presentator Eric Bats dat het wel leuk zou zijn als de band eens iets in het Gronings gaat doen. Zanger/gitarist Alex Luttjeboer is al een tijdje druk aan het schrijven en later dit jaar jaar verschijnt er een album. NulViefteg bestaat naast Luttjeboer uit gitarist Klaas Post, bassist Marten van der Ploeg, drummer Kid van Hees en pianist Remko Wind.

8. The Given Horse - Praten

The Given Horse is een duo gevormd door Johannes Peetsma en Marius van der Leij. Begonnen als straatartiesten in de stad Groningen zijn ze daarna het avontuur aangegaan om te leven van straatmuziek in de Verenigde Staten. Terug in Nederland hebben ze in 2014 een EP opgenomen die in het teken staat van hun avonturen in Amerika. Het zelfde idee zit ook achter hun trip naar Japan, in 2015. In 2017 reist het duo door Ierland. Inmiddels denken de heren na over een nieuwe reis naar een ver oord. Maar eerst lanceren ze hun album op het hoofdpodium van Oerol. De tweede single heet 'Praten'. In de video heeft niet de band maar Vera van Dijk de hoofdrol: zij vertelt het verhaal in gebarentaal. Bekijk de clip hier.

9. Mama's Kitchen - Welcome to mama's kitchen

Mama's Kitchen is een band rond de Gronings/Zweedse zangeres Anne-Lie Persson. Zij vormt Mama's Kitchen samen met haar zussen Erica en Zandra. De laatste twee wonen in Zweden, Anne-Lie al jaren in Groningen. In die band zingt ze samen met haar twee zussen, vader en een oom. 'Als we samen zijn bij onze ouders in Zweden zitten we meestal aan de keukentafel en dan is er altijd wel iemand die een gitaar pakt', legt Persson het ontstaan van Mama's Kitchen uit. In Zweden is Mama's Kitchen genomineerd voor de Country SM-award, een prestigeuze muziekprijs voor countrymuziek. Dat Persson genomineerd is voor een countryprijs heeft in haar familie al tot veel hilariteit geleid. 'Als tieners vonden mijn zussen en ik country verschrikkelijk. Het was helemaal niet stoer', vertelt ze. Maar inmiddels is dat veranderd. Countryteksten zijn vaak heel mooi en de koortjes zijn te gek.' Bekijk de video van 'Welcome to mama's kichten' hier.