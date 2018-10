Midden-Groningen zit in de maag met recycling kunstgrasveld

De gemeente Midden-Groningen zit in de maag met het recyclen van een kunstgrasveld. Het veld van vv Hoogezand is nodig aan vervanging toe, maar het blijkt moeilijk te controleren of het veld wettig wordt gerecycled.

Uit onderzoek van het programma Zembla bleek vorige maand dat de enige twee bedrijven die kunstgrasvelden recyclen, afvalverwerker Vink uit Barneveld en recyclingbedrijf TUF uit Dongen, structureel milieuwetten overtreden.

Geen vertraging

Gemeenten betalen tussen de tien- en twintigduizend euro voor recycling. Verantwoordelijk wethouder Erik Drenth is niet van plan de aanbesteding van de recycling terug te trekken en aan te scherpen.

'We willen dat de verwerking aan wettelijke eisen voldoet. Dat staat in de aanbesteding. Als we het nu zouden terugtrekken lopen we veel vertraging op en dat willen we niet.'

Kritisch gesprek

In plaats daarvan wil Drenth een 'kritisch' gesprek voeren met de bedrijven die het veld in Hoogezand gaan vervangen. Het veld wordt afgevoerd door het bedrijf dat het nieuwe veld aanlegt, maar wat er daarna mee gebeurt is onduidelijk.

'Ik vind het echt belangrijk dat het op een goede manier gebeurt', zegt Drenth. 'Ik wil weten hoe de recycling gaat en op welke manier Vink en TUF erbij betrokken zijn.'

Lastig controleren

Maar Drenth weet dat het moeilijk wordt om ervoor te zorgen dat geld uit Midden-Groningen niet terecht komt bij bedrijven die de wet overtreden. 'Het is ontzettend lastig te controleren, daar hebben we geen volledig toezicht over.' Hij herhaalt op de hoogte te zijn van de mogelijke problemen, en 'gaat ermee bezig'.

Miljoenentekort

De vervanging van het kunstgrasveld van vv Hoogezand komt Midden-Groningen al niet op een gunstig moment. Deze week werd de begroting gepresenteerd waaruit bleek dat de gemeente 3,4 miljoen uit de reserves moet halen om de begroting rond te krijgen.

De gemeente moet twee jaar eerder dan verwacht de portemonnee trekken voor de vervanging van het veld. Toen het veertien jaar geleden werd aangelegd voor zo'n 600.000 euro werd beloofd dat het veld het tot 2020 zou houden.

