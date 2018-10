'Eerste Kamer, stem tegen wet over afbouw gaswinning'

Het Groninger Gasberaad roept de Eerste Kamer op om tegen de Gas- en Mijnbouwwet Minimalisering Gaswinning Groningen te stemmen.

In deze wet is de afbouw van de gaswinning in Groningen geregeld. Volgens het Groninger Gasberaad zitten er nog te veel haken en ogen aan de wet.

Veiligheid en aansprakelijkheid

Zo wordt het belang van leveringszekerheid gelijkgesteld of zelfs boven het belang van veiligheid van Groningers gesteld. Ook is NAM niet langer (strafrechtelijk) aansprakelijk voor schade of verantwoordelijk voor versterking, maar het is niet duidelijk hoe de overheid die rol gaat invullen.

De Eerste Kamer debatteert komende dinsdag over de wet.