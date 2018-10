Deel dit artikel:













Supermarkt ontruimd na koolmonoxide-alarm (update) (Foto: De Vries Media)

Een supermarkt aan de Wending in Delfzijl is zaterdag aan het begin van de middag ontruimd door de brandweer, omdat het koolmonoxide-alarm was afgegaan.

Volgens de brandweer blaast een koelinstallatie CO2 af, waardoor een deel van dit gas de winkel in is gestroomd. Een installateur is bezig het probleem te verhelpen.