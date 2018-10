Deel dit artikel:













Supermarkt ontruimd vanwege koolstofdioxide (Foto: De Vries Media)

Een supermarkt aan de Wending in Delfzijl is zaterdag aan het begin van de middag ontruimd door de brandweer, omdat er koolstofdioxide was vrijgekomen.

'Dit is een relatief onschuldig gas, maar kan bij grote hoeveelheden toch voor problemen zorgen', zegt een woordvoerder van de brandweer. Daarom is besloten de winkel te ontruimen. Monteurs waren bezig met een koelinstallatie, toen de aanwezigheid van het gas werd vastgesteld. Een installateur is ingeschakeld om de problemen te verhelpen.