Defensie oefent de komende dagen bij Marnewaard met grondtroepen en helikopters

Het ministerie van Defensie gaat de komende dagen een oefening houden bij Marnewaard. Daarbij oefenen grondtroepen op het veiligstellen van gebieden en worden verschillende helikopters ingezet, waaronder Apache-gevechtshelikopters.

De oefening wordt het 'hoogtepunt en slot van de jaarlijkse oefening 'Falcon Autumn'', zegt een woordvoerder van Defensie. 'Zondag wordt op Assen een vooruitgeschoven post opgezet. Het scenario wordt daarna elke dag uitgebreid.'

Complex en groot scenario

Maandagmiddag zijn er vliegbewegingen van Assen richting Marnewaard. 'De oefening bouwt zich dinsdag en woensdag op', aldus de woordvoerder. 'Er worden helikopters ingezet, die grondtroepen naar Marnewaard brengen.'

'Ook worden Apache-gevechtshelikopters ingezet. Het is een heel complex en groot scenario.'

Niet alles weten

Maandagochtend wordt meer duidelijk over wat het oefenscenario precies zal zijn. 'We oefenen vanuit dezelfde gedachte als in oorlog. Je weet wel wat, maar niet alles voordat je begint. We trainen op alles.'

Door de oefening kan geluidshinder ontstaan. Op de website van Defensie is te lezen dat de oefeningen maandag en dinsdag tussen 08.00 en 23.59 uur worden gehouden. Woensdag is de planning dat de oefening tussen 08.00 en 14.00 uur wordt gehouden.

