Warming-up: ADO Den Haag - FC Groningen

Voorafgaand aan elke wedstrijd van FC Groningen blikt RTV Noord vooruit. Dit keer de uitwedstrijd tegen ADO Den Haag.

Na het gelijkspel van vorige week tegen Utrecht was het eindelijk weer eens een 'rustig' weekje in Groningen. Groningen wil niets liever dan het spel van de tweede helft doortrekken tegen ADO, maar er moet wel rekening gehouden worden met Abdenasser El Khayati. Het team van Buijs scoorde tot nu toe slechts vier keer, terwijl El Khayati er persoonlijk al zeven inlegde voor ADO.

De vorm: FC Groningen

Na nederlagen tegen AZ en Twente wist Groningen afgelopen zondag voor het eerst een puntje te pakken in het eigen stadion. Een puntje waar Groningen zich aan vast probeert te houden en dan vooral het spel wat de ploeg van Danny Buijs in de tweede helft liet zien. Er werd opportunistisch gevoetbald, er was strijd en na de goal van Moreira leek het wel of Groningen Europees voetbal had gehaald, zo groot was de ontlading. Eindelijk viel alles een keer positief uit voor Groningen. Toch is er natuurlijk nog steeds veel zorg, want vier punten na zeven wedstrijden blijft Groningen onwaardig.

De vorm: ADO Den Haag

ADO Den Haag staat momenteel op de elfde plaats in de eredivisie. Vorige week speelde de ploeg van Alfons Groenendijk met 1-1 gelijk tegen Heerenveen. Spelmaker is natuurlijk topscoorder Abdenasser El Khayati. Hij gaf vorige week een assist op spits Necid, maar scoorde zelf al zeven keer. Danny Buijs was ooit zijn trainer bij Kozakken Boys en de trainer van Groningen heeft hem deze week met een knipoog gevraagd of hij het rustig aan wil doen tegen zijn ploeg.

Waar moeten we op letten?

Groningen speelt de laatste weken bijna elke keer, deels noodgedwongen, met een andere opstelling. De achterste linie blijft dit keer gelijk in vergelijking met de wedstrijd tegen FC Utrecht, maar daarvoor verandert er toch weer het één en ander. Waarschijnlijk starten Moreira en Antuna in de basis en verkast Jannik Pohl weer naar de bank. Het is vooral interessant hoe Doan de positie in de spits gaat vertolken. Hij deed dit eerder in fases van wedstrijden, maar vanavond gaat dit vanaf het begin gebeuren. Mimoun Mahi zal in de tweede helft invallen, op de training spat het plezier er weer vanaf, maar nu nog in een wedstrijd. In Den Haag de eerste kans voor de Marokkaanse aanvaller.

Historie

FC Groningen en ADO Den Haag speelden in Den Haag vierentwintig keer tegen elkaar in de eredivisie. Groningen stapte tien keer als winnaar in de bus, negen keer won ADO en vijf keer werd het gelijk.

Blessures en schorsingen

Cassierra (geblesseerd) en Michael Breij.

Vermoedelijke opstelling FC Groningen

Padt; Handwerker, Chabot, Memisevic, Te Wierik; Vd Looi, Hrustic, Warmerdam, Antuna, Doan en Moreira.

