Misbruikslachtoffers Jehova's demonstreren bij hoofdkantoor

Misbruikslachtoffers van Jehovah's Getuigen hebben zaterdag gedemonstreerd bij het hoofdkantoor van de geloofsgemeenschap in Emmen. Er waren zo'n veertig actievoerders op de been.

Verschillende aanwezigen vertellen aan RTV Drenthe dat er niet meer mensen bij het protest zijn, omdat veel slachtoffers bang zijn herkend te worden door Jehovah's Getuigen, omdat het protest bij het hoofdkantoor is.

Reclaimed Voices

Het protest is georganiseerd door Reclaimed Voices, een stichting die is opgericht door ex-Jehovah's Getuigen die zijn misbruikt door andere leden van de kerk. Frank Huiting uit Groningen is één van hen.

Aanleiding voor het protest vormt de opstelling van het bestuur van de Jehovah's Getuigen, dat aanklachten van misbruik binnen de gemeenschap wegwuift als incidenten.

Manifest

De demonstranten hebben ook een manifest overhandigd aan burgemeester Eric van Oosterhout van Emmen. 'In het manifest stellen we de veiligheid van het kind centraal. Niet alleen in de gemeenschap van de Jehovah´s Getuigen, maar in alle gesloten religieuze gemeenschappen in Nederland', legt Frank Huiting uit. 'Het manifest moet mensen bewust maken. Wat kan je zelf doen als je het gevoel hebt dat een kind in een gesloten gemeenschap mishandeld of misbruikt wordt?'

Strafrechtelijk onderzoek

Er loopt inmiddels een strafrechtelijk onderzoek naar het misbruik binnen Jehovah's Getuigen. Negen aangiftes, onder wie die van Huiting, worden onderzocht.

