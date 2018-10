LNG-cruiseschip AIDAnova komt naar Eemshaven

De Eemshaven krijgt dinsdag bezoek van een bijzonder cruiseschip: de AIDAnova is het eerste cruiseschip dat volledig op vloeibaar gas (LNG) vaart.

Het schip dat 337 meter lang en 42 meter breed is, komt, als het weer meezit, dinsdagmorgen rond negen uur aan.

Achterwaarts

De AIDAnova maakt de overtocht over de Eems nog niet op LNG. In Duitsland is er nog geen goedkeuring om het schip te tanken met LNG. Het cruiseschip gaat, met ondersteuning van twee sleepboten, achterwaarts de Eems over. Het gevaarte is zo beter te besturen. De overtocht is meerdere keren geoefend op een simulatir van de universiteit in Wageningen.

De AIDAnova ligt niet onafgebroken in de Eemshaven. Het schip zal op de Noordzee enkele technische en nautische testen ondergaan.