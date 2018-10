Deel dit artikel:













Schaatsen voor de club is 'supermooi' (Foto: RTV Noord)

Marjanne Timmer is al 21 jaar lid van IJsvereniging Groningen. Het is daarom ook logisch dat ze erbij was bij de allereerste editie van het NK voor clubs.

Geschreven door Henk Elderman

Verslaggever sport

Timmer rijdt al vanaf vijfjarige leeftijd voor de ijsclub. 'Ik vind het supermooi om mee te doen en inderdaad ik mag natuurlijk niet ontbreken. Ik denk zelfs dat ik van alle schaatsers en schaatssters het langste lid ben van YVG.' ze na de 1500 meter op het ijs van Thialf in Heerenveen. Goede training Een nachtdienst in het Ommelander ziekenhuis in Scheemda kon haar er niet van weerhouden om de schaatsen onder te binden. 'Ik ben even goed diep gegaan. Het is een goede training voor het marathonseizoen.' 'En het was ook alweer drie jaar geleden dat ik een langebaanwedstrijd heb geschaatst.' zegt de geboren Roodeschoolse. Haar studie nam veel tijd in beslag. Daarom kwam het er de laatste jaren niet van om echt serieus te schaatsen. Over twee weken begint voor Timmer een compleet nieuw avontuur. Bij de ploeg van onder meer Britt Tjalma gaat ze zich storten op het rijden van marathons. Op de schaatsmijl noteerde ze de derde tijd van de dag. Een paar rondjes flink doortrekken lukte dus wel. YVG werd vierde op het NK schaatsen.