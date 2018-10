Jong FC Groningen verslaat ONS Sneek in noordelijke derby

Jong FC Groningen heeft zaterdagmiddag revanche genomen voor de smadelijke nederlaag vorige week tegen ASWH door op eigen veld ONS Sneek met 2-0 te verslaan.

Getergd

Vooral de tweede helft tegen ASWH (0-1) zat de staf en spelers van de FC niet lekker. Mede hierdoor begon de ploeg van coach Alfons Arts op sportpark Corpus den Hoorn getergd aan het duel met de Friezen. En na een gelijkopgaande openingsfase leverde dit halverwege de eerste helft de eerste treffer op.

Doelpunten

Linksback Amir Absalem zette een goede combinatie op met Mateo Cassierra, sneed door het hart van de verdediging van ONS en liet keeper Barry Ditewig kansloos. Op slag van rust verdubbelden de groen-witten de voorsprong. Antonio Sefer scoorde met een schitterend afstandsschot.

Eenvoudig overeind

In de tweede helft bleef de thuisploeg eenvoudig overeind. ONS Sneek probeerde de jacht op de aansluitingstreffer in te zetten, maar verdedigend bleef Jong FC Groningen zonder problemen op de been.

Kansjes

Marijn Ploem kreeg nog de grootste kans namens de gastheer, zijn kopbal werd door Ditewig met een katachtige reflex uit zijn doel gehouden. Tim Freriks schoot een kwartier voor tijd net voorlangs. Doelman Jan Hoeksta wist aan de andere kant Genridge Prijor met een knappe redding van het scoren af te houden.

Minst gepasseerde verdediging

Jong FC Groningen wipt door deze overwinning over ONS Sneek heen en stijgt naar de achtste plek met elf punten uit zeven wedstrijden. De Groningers hebben de minst gepasseerde verdediging in de derde divisie met slechts vijf tegentreffers. Volgende week zaterdag wacht voor de ploeg van coach Arts de uitwedstrijd in Noordwijk tegen SJC.

