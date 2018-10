Pechtold noemt wijlen Pieter Smit in afscheidstoespraak

Alexander Pechtold bij het D66-congres in Den Bosch (Foto: ANP)

Alexander Pechtold (D66) staat zaterdagmiddag tijdens zijn afscheidstoespraak zichtbaar geëmotioneerd stil bij de eerder dit jaar plotseling overleden burgemeester Pieter Smit van Oldambt.

'Een mooie nazomeravond in september 2010. Het Groningse Oldambt verwelkomde zijn nieuwe burgemeester: onze eigen Pieter Smit. We leverden eindelijk weer een burgemeester buiten de Randstad', zei Pechtold tijdens zijn toespraak.

'Voor mij de bevestiging dat de partij weer op de weg terug was. In april van dit jaar maakte ik de rit naar Oldambt weer. Maar nu voor de begrafenis van Pieter zomaar uit het leven weggerukt. Ik heb hem daar geëerd voor wat hij voor mij was: niet zomaar een burgemeester, maar voor mij het symbool van de wederopstanding van D66.'

Pechtold vertrekt als voorzitter van de fractie in de Tweede Kamer. De fractie zal dinsdag een opvolger kiezen, maakte Pechtold bekend op het najaarscongres van zijn partij in Den Bosch.

