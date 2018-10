Deel dit artikel:













Expeditie Grunnen: The day after (Foto: Joyce Kranenborg / Expeditie Grunnen) (Foto: Joyce Kranenborg / Expeditie Grunnen)

In Alteveer kunnen ze er niet omheen: Erik en Henriette zijn getrouwd. Het huis van het kersverse echtpaar is afgezet met linten en er staan twee grote poppen in de voortuin. Gelukkig konden ze niet naar binnen vertelt Henriette.

'k Docht zo kommen mie nait in huus', zegt Erik Roelfsema. De bruidegom heeft alle sloten van deuren laten vervangen. 'Nee, ik vertrouwde het niks', gaat hij verder. Het lijkt wel een scene uit de serie Grey's Anatomy, Erik werkt op de ambulance en Henriette bij de spoedeisende hulp. De vonk is overgeslagen en Erik ging (met een borreltje op voor de moed) op de knieën. De liefde spat er vanaf. 'Hoe was nou die eerste nacht als getrouwd echtpaar?', vraagt presenator Derk Bosscher. 'Ja, eigenlijk toch wel spannend', vertelt Erik. Ook in Expeditie Grunnen: - Arjan loopt folders voor zijn rijbewijs

- Vragen voor de Hogelandster pubquiz

- Brad (5) zit om 07:00 u 's ochtends al op de motor

- Tiedo is drok in de toene

- Open Huizen Dag

- Janneke Cazemier loopt honderdste marathon Expeditie Grunnen bekijk je hierboven of via uitzending gemist. Wat is Expeditie Grunnen? Wij rijden in onze Expeditiebus naar de plekken waar mensen over praten. Heb je ergens hulp bij nodig, wil je je verhaal kwijt of ga je iets actiefs doen dit weekend? Alles mag en niets is te gek! Stuur ons een berichtje via de Facebookpagina van Expeditie Grunnen en wie weet staan we bij jou voor de deur!