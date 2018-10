Janneke Cazemier loopt honderdste marathon: 'zwoar, zo zwoar'

Met haar handen juichend de lucht in finisht Janneke Cazemier haar honderdste marathon. Vrienden, familie en leden van hardloopvereniging Artemis in Winsum onthalen de hardloopster in het Westerkwartier.

Drie jaar lang moest Cazemier de schoenen in de kast houden, omdat ze vocht tegen kanker. Vorig jaar werd ze schoon verklaard door de dokter.

Niet te pruimen

Cazemier zat vorig jaar op tachtig marathons. 'Ze zei: die honderdste marathon ga ik volgend jaar lopen', vertelt man Klaas Goossen. 'Ik vind dit een spannend moment zo vlak voor het einde van de finish', gaat Goossen verder. 'Ik ben blij dat het einde nabij is, Janneke is al een paar dagen zenuwachtig en dan is ze echt niet te pruimen.'

'Zwoar, zo zwoar', roept Cazemier als ze de finish over rent. 'Maar ik heb het gered.'

'Het was heel mooi', vertelt de hardloopster uitgeput. 'Een hele mooie route in het mooie Westerkwartier, geweldig!'

Haar man Klaas hoopt dat Janneke vanaf nu rustig aan gaat doen. 'Ze heeft het niet echt beloofd, maar ze zou het wat rustiger aan gaan doen na de honderdste marathon. Maar Janneke kennende, heb ik er wel m'n twijfels bij.' Een lachende Janneke zegt: 'Zoals ik me nu voel ga ik wel wat rustiger aan doen.'



Hoe voelt het nou zo'n honderdste marathon in de benen?

'Het moet nog even bezinken maar het is geweldig', vertelt Cazemier stralend bij de Westerkwartier Marathon in Leek.

In 1994 liep Janneke Cazemier haar eerste marathon. Met 203,6 kilometer op de teller werd ze in 2006 negende van de wereld bij een 24-uursloop in Taiwan..

