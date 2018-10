FC Groningen terug bij af na nipte nederlaag in Den Haag

FC Groningen heeft het hoopgevende gelijkspel tegen FC Utrecht (1-1) geen vervolg kunnen geven. De uitwedstrijd tegen ADO Den Haag ging met 1-0 verloren. De winnende treffer kwam zaterdagavond op naam van Elson Hooi.

Matige wedstrijd

De ploeg van coach Danny Buijs legde wederom een erg matige wedstrijd op de mat waarin de zorgvuldigheid, en de eigen kansen, ontbraken. Het tegendoelpunt was exemplarisch. Tom van de Looi liet zich te makkelijk in de luren legen door El Khayati die een scherpe voorzet afleverde. Verdedigend werd er niet ingegrepen waardoor Elson Hooi de bal bij de tweede paal binnen kon tikken.

Geen gevaar

In de tweede helft bracht Buijs al snel Mimoun Mahi binnen de lijnen. De onzichtbare Mendes Moreira moest naar de kant.Groningen wist nauwelijks gevaar te stichten voor het doel van ADO. Antuna schoot net als in de eerste helft nog een keer in het zijnet na een fout van El Khayati. De gasten wisten aanvallend veel te weinig te creëren om het ADO echt lastig te maken.

Debuut van Kaam

Buijs liet een kwartier voor tijd Daniel van Kaam debuteren, maar hij kon het tij ook niet meer keren. Zo liep FC Groningen tegen zijn zesde nederlaag in acht wedstrijden aan en blijft de ploeg zeventiende in de eredivisie met vier punten uit acht duels.

