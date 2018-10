Te Wierik: 'We creëren weinig tot niets. Ik schaam me'

FC Groningen-aanvoeder Mike te Wierik moest na de zoveelste nederlaag van zijn ploeg wederom door het stof. 'Dit is FC Groningen onwaardig, maar wel de realiteit op het moment.'

Niets gecreëerd

De back van de Groningers had geen beste wedstrijd gezien. 'Je hoeft hiet niet te verliezen,' analyseert Te Wierik. 'Het begint achterin, we weten niets te creëren en kunnen doorvoetballen tot we een ons wegen en niet tot scoren komen.'

Vijf voor twaalf geweest

'Iedereen moet beseffen dat het nu al vijf voor twaalf is geweest. Aan het linkerrijtje hoeven we helemaal niet te denken op het moment. We moeten met z'n allen keihard blijven werken om de ommekeer te bewerkstelligen. Dit doet pijn, is een hele moeilijke situatie' besluit Te Wierik.

Zorgwekkende situatie

Algemeen directeur Hans Nijland stond ook bijzonder teleurgesteld in de catacomben van het ADO-stadion. 'Dit is waardeloos, een zorgwekkende situatie,' aldus Nijland. 'Ik ben net bij de spelers en staf geweest die zijn enorm aangeslagen.'

Strijdbaar

'Iedereen is strijdbaar om hier weer uit te komen. Het is een cliché, maar we moeten de mouwen opstropen om deze uitdaging aan te gaan. Ik wil de supporters bedanken die toch weer zijn meegereisd en de hele wedstrijd achter de ploeg hebben gestaan,' besluit Nijland.

Debuut Van Kaam

De enige speler die toch nog met een kleine glimlach voor de microfoon verscheen was debutant Daniël van Kaam. 'Hier werk je al heel lang naar toe, dan ben je trots als je je debuut mag maken. In het veld had ik geen zenuwen. Natuurlijk komt het op een heel slecht moment voor de club, iedereen is aangeslagen in de kleedkamer. Natuurlijk had ik hier ook liever met een overwinning gestaan.'

Tegengoal onnodig

Trainer Danny Buijs werd geweldig ontvangen bij zijn oude club, maar had hier uiteraard geen boodschap aan na de 1-0 nederlaag. 'We hebben niet genoeg gebruik gemaakt van de mogelijkheden die op de flank lagen. De tegengoal is volledig onnodig, we hadden er nog zo op gehamerd om El Khayati geen ruimte te geven. Dat wordt genadeloos afgestraft,' aldus Buijs.

