Stijn is de 'Held' van de wedstrijd

Stijn Held, op de voorgrond in het blauw, krijgt de felicitaties van zijn broer Julius (Foto: RTV Noord/Henk Elderman)

Abiant Lycurgus heeft met groot gemak de eerste wedstrijd van het seizoen gewonnen. De regerend landskampioen sloeg tegenstander SSS Barneveld zaterdagavond bij vlagen aan gort.

Geen genade

Vooral in de derde set kende het team van coach Arjan Taaij geen genade. De cijfers waren duidelijk. Lycurgus gunde de jonge ploeg aan de andere kant van het net slechts 13 punten.



Held van de wedstrijd

De eerste twee sets eindigden in 25-15 en 25-16. Het duel kende deze keer geen 'man of the match' maar een Held van de wedstrijd. Lycurgus' spelverdeler Stijn Held won namelijk van zijn jongere broer Julius die bij SSS als libero speelt.

