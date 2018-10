Brabantse entertainer geeft Midstars schwung

Het debuut van Frank Boute bij Klimaatgroep Stars is niet onopgemerkt gebleven. De tafeltennisser uit Brabant haalde het beste in zich naar boven. En hij kreeg het publiek met zich mee.

'Ik doe het voor jullie, hè', roept de 50-jarige Boute na zijn eerste overwinning sinds tijden in de eerste divisie tegen het publiek. 'Het moet een wisselwerking zijn.' Het handjevol toeschouwers dat met een biertje in de hand staat te kijken, geniet met volle teugen van de Brabander.

Brabantse gezelligheid

Via coach Anne Vlieg is hij in Middelstum beland. Vier jaar lang sukkelde Boute met z'n gezondheid. 'De combinatie met de Brabantse gezelligheid en het Groningse publiek is gewoon een goede combinatie. Ik maakte ze al een beetje gek en ik ga er beter van spelen. Daarvoor hebben ze mij aangetrokken', vertelt de enthousiaste Boute na z'n winstpartij.

Meer toeschouwers

Vlieg geniet ook zichtbaar vanaf zijn coachstoel. Hij kan een glimlach af en toe niet onderdrukken. Wat dat betreft heeft hij een goede zet gedaan. 'We moeten meer toeschouwers naar de hal lokken. Gelukkig waren er aan het eind van de wedstrijd toch nog een stuk of dertig.'

Voor Boute is dat nog niet voldoende. 'Ik wil aan het eind van de rit hier honderd man hebben. Dan moet je er ook iets voor doen, toch?'