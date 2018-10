Braal: 'We speelden in de eerste helft vooral tegen onszelf'

Donar-coach Erik Braal was blij met de overwinning van zijn ploeg in de Supercup (74-69 tegen Leiden), maar zag dat het in de eerste helft heel lastig ging.

Om kunnen draaien

'In de tweede helft hebben we het om kunnen draaien. Leiden kon onbevangen spelen, met weinig druk. Wij kunnen veel beter,' aldus Braal. 'Als je een finale speelt wil je winnen. Gelukkig is dat alsnog gelukt. Voor rust speelden we vooral tegen onszelf.'

Moeizame wedstrijd

Arvin Slagter was belangrijk voor Donar. Hij scoorde vlak voor tijd een cruciale driepunter. 'Het was een moeizame wedstrijd, maar we slepen hem eruit. Dat is goed voor het vertrouwen. We hebben de teleurstelling gehad van de uitschakeling tegen Fribourg. Dan is dit een lekker gevoel.'

