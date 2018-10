Gräper treurt om vertrek Pechtold: 'Dit doet me heel veel'

Fleur Gräper snapt dat Alexander Pechtold ermee stopt, maar zijn vertrek raakt haar. Pechtold maakte zijn vertrek zaterdag op het partijcongres in Den Bosch bekend.

Gräper, huidig gedeputeerde voor D66 en voormalig landelijk partijvoorzitter, was bij dat moment aanwezig.

Partij opgebouwd

'Dit doet me heel veel. Hij is toch wel degene geweest die de partij opnieuw opgebouwd heeft. Ik heb als partijvoorzitter persoonlijk veel uren met hem doorgebracht. Daarin stond altijd de vraag centraal: 'Hoe gaan we partij weer kracht geven?'. Ik snap dan ook heel goed dat hij stopt, maar ik was nog niet klaar om afscheid van hem te nemen als partijleider.'



De verwijzing in zijn speech naar Pieter Smit als burgemeester van Oldambt heeft mij geraakt Fleur Gräper - Gedeputeerde D66

Grote waarde

Gräper was van 2013 tot 2015 landelijk partijvoorzitter van D66 en maakte in die hoedanigheid Pechtold van dichtbij mee. Ze legt uit dat de waarde van Alexander Pechtold voor D66 heel groot is. Ze zag zijn vertrek gaandeweg aankomen.

'Gisteren op het partijcongres wist ik vlak voordat hij het podium opging wel wat er gaande was. Wat mij zo heeft geraakt is de verwijzing in zijn speech naar Pieter Smit als burgemeester van Oldambt. De komst van Pieter als eerste D66-burgemeester buiten de Randstad had heel veel waarde bij het erkennen van onze groei als partij.'

Botsingen

In de periode dat Gräper en Pechtold elkaar van dichtbij meemaakten, botsten hun karakters ook wel eens, geeft ze toe.

'Maar we kwamen er ook altijd weer uit. Ik heb bij Alexander altijd het gevoel gehad dat hij het deed voor de partij. Ik heb nog nooit het gevoel gehad dat hij het voor zichzelf deed.'

Pechtold was vanaf 2006 partijleider van D66, daarvoor was hij tussen 2003 en 2005 minister van Bestuurlijke Vernieuwing en Koninkrijksrelaties.