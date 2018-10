Vlammende start voor weekendschool Het Hogeland

Weekendschool Petje Af Hogeland is zondag vlammend van start gegaan. Met een flinke vlam in de hand openden de kinderen hun eigen weekendschool in Delfzijl.

Een weekendschool is anders dan een gewone school. 'We leren niet uit boeken, maar we gaan langs bij verschillende beroepen', zegt Marleen Linnenkoper van de weekendschool. 'We verbreden de blik van deze kinderen.'

Het eerste blok gaat over wetenschap, vandaar de proefjes. De kinderen doen verschillende experimenten en onderzoeken wetenschappelijke beroepen.

Gemotiveerd

De kinderen hebben zichzelf over het algemeen aangemeld door middel van een sollicitatiebrief en een intake-gesprek. 'Hierdoor heb je hele intrinsiek gemotiveerde leerlingen', vertelt Linnenkoper.

'Later kun je dit op je cv zetten, want Petje Af is een landelijke formule die gesteund wordt door grote bedrijven. Die zien dan dat iemand al vroeg in zichzelf heeft geïnvesteerd.'

Leerlingen op de rode loper van de school (Foto Mario Miskovic/RTV Noord)



Niet echt school

'Ik zie het ook niet echt als school', vertelt Jasmijn. 'Daar leer je alleen maar uit boeken. Ik zie het als iets leuks doen in je vrije tijd. Al die proefjes vind ik erg leuk om te doen.'

