GHHC sleept gelijkspel uit het vuur in degradatiekraker

De hockeysters van GHHC hebben een kans laten liggen om van de laatste plaats in de hoofdklasse af te komen. Tegen nummer voorlaatst Huizen kwam de Groningse ploeg niet verder dan een 1-1 gelijkspel.

Het gelijkspel was nog zwaarbevochten, want bij rust stond GHHC nog met 0-1 achter. Pas in de laatste minuut wist de ploeg van trainer Julian Steen de gelijkmaker binnen te tikken.

Afgelopen vrijdag werd in Groningen de wedstrijd tegen koploper SCHC nog met 2-0 verloren.