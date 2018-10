Expeditie Grunnen: Het bord van Jonathan maakt de tongen los

'Wie in de Zoon van God gelooft heeft eeuwig leven'. Dat staat op het bord van Jonathan uit Musselkanaal. Hij heeft het zaterdagavond in zijn tuin gezet en is er maar wat trots op.

'Ik verkondig graag de boodschap van God', zegt hij.

De buren van Jonathan zijn het er duidelijk niet mee eens. 'Vreselijk', zegt zijn buurvrouw. 'Vervuiling van het zicht', vindt een andere buurtgenoot.

Terwijl het team van Expeditie Grunnen met Jonathan praat over zijn pas geplaatste bord, lopen de gemoederen in de straat hoog op. Je ziet het vanavond in Expeditie Grunnen.



Ook in Expeditie Grunnen:

- Ryan (8) wil beroemd worden;

- De 52 jarige liefde tussen Hadie en Thijs;

- Tessel kan lopen!;

- Musselkanaal On Wheels en nog veel meer!

Expeditie Grunnen bekijk je hierboven of via uitzending gemist.

Wat is Expeditie Grunnen?

Wij rijden in onze Expeditiebus naar de plekken waar mensen over praten. Heb je ergens hulp bij nodig, wil je je verhaal kwijt of ga je iets actiefs doen dit weekend? Alles mag en niets is te gek!

Stuur ons een berichtje via de Facebookpagina van Expeditie Grunnen en wie weet staan we bij jou voor de deur!