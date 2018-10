Mollema boekt fraaie solozege in Italiaanse najaarsklassieker (update)

Bauke Mollema heeft de Italiaanse najaarsklassieker Gran Premio Bruno Beghelli op zijn naam geschreven. De renner van Trek-Segafredo kwam na een koers over 199 kilometer solo aan in finishplaats Monteveglio.

Mollema sprong in de laatste kilometers van de wedstrijd weg en bleef het sprintende peloton nipt voor. De Spanjaard Carlos Barbero en Manuel Belletti mochten als tweede en derde mee op het podium.



Aanval

Op het lokale parcours met de beklimming van de Zappalino ontstond een groep van acht renners met naast Mollema ook zijn landgenoot Steven Kruijswijk. Nadat een aanval in de slotronde van de wielrenner van LottoNL-Jumbo was geneutraliseerd, demarreerde Mollema op 2,3 kilometer voor de streep. Hij werd niet meer bijgehaald.

'Super zwaar'

Mollema verraste zijn medevluchters door de andere kant van een vluchtheuvel te kiezen. Zo ontsnapte hij even aan het zicht en pakte direct een kleine voorsprong. Die marge hield hij vast tot de streep.

'Ik demareerde vol gas en had direct een mooi gat. Met 100 meter voorsprong wordt het moeilijk voor de anderen om mij nog terug te pakken. Het was super zwaar, maar dankzij ploeggenoten Toms Skujinš en Michael Gogl kon ik in de laatste kilometers aanvallen. Een mooie overwinning dus. Ik ben super blij, ook omdat we dichtbij het kantoor van onze sponsor zijn.'

Tweede seizoenszege

Mollema boekte in Italië zijn tweede overwinning van het seizoen, nadat hij eerder een rit in de Internationale Wielerweek wist te winnen. In de Clásica San Sebastián finishte hij als tweede. In de Tour en de Vuelta haalde hij de hoogste trede van het podium niet. Wel kroonde hij zich in Spanje tot meest strijdlustigste renner van de ronde.

Opvolger Boogerd

Na Michael Boogerd in 1999 is Mollema pas de tweede Nederlander op de erelijst van de GP Bruno Beghelli.

Lombardije

Mollema rijdt de komende week nog twee belangrijke wedstrijden: komende woensdag Milaan-Turijn en zaterdag de Ronde van Lombardije. 'Wie weet zit er nog meer in', blikt de Groninger hoopvol vooruit.

