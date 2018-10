Be Quick poetst achterstand weg in Beverwijk

Be Quick heeft een punt overhouden aan de uitwedstrijd tegen RKVV DEM. In Beverwijk werd het werd 2-2.

In de eerste helft nam de thuisploeg een 2-0 voorsprong tegen de hekkensluiter van de Hoofdklasse A.

Controle

Na rust controleerde Be Quick de wedstrijd. Toufik Faraouni maakte al snel de aansluitingstreffer. De gelijkmaker kwam vervolgens op naam van Arnoud Bentum. Hij schoot in de blessuretijd ook nog op de paal en bezorgde Be Quick bijna de eerste zege van het seizoen.

De Groningers blijven laatste met twee punten uit zes wedstrijden.

Dag eerder

Zaterdagavond ontvangt Be Quick MSC uit Meppel op de Esserberg. Het duel wordt een dag eerder gespeeld in verband met de 4 Mijl van Groningen.

