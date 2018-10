'Pauline is in de huid van mijn moeder gekropen voor dit boek'

Dankzij het zetje in de rug van de stichting Oude Groninger Kerken kreeg journalist en schrijfster Pauline Broekema het onderwerp voor een nieuw boek in handen. Dat boek, 'Het uiterste der zee', gaat over Joodse families uit Appingedam.

Peter Breukink, directeur van de stichting Oude Groninger Kerken, haalt de eerste mailcorrespondentie omtrent het boek er nog maar eens bij.

Bijzonder verhaal

Het is februari 2015 wanneer hij Paulien Broekema, verslaggever bij de NOS, erop wijst dat er omtrent de overname van de Joodse synagoge in Appingedam, een bijzonder verhaal te vertellen valt. Broekema, zo mailt ze terug, is geïnteresseerd.

Twee joodse families

Het plan voor het boek 'Het uiterste der zee' is geboren. En zoals Broekema vertelt, het gaat over de Joodse families van Mies Wolf en Meijer Nieweg. De een komt uit een familie die handelde in textiel, de ander komt uit de veehandel.

Concentratiekamp

Uit die relatie tussen Mies Wolf en Meijer Nieweg wordt een dochter geboren, Sara. Maar dan gooit de oorlog roet in het eten. Meijer Nieweg wordt opgepakt en gedeporteerd naar een concentratiekamp en Mies en Sara zien Meijer Nieweg nooit meer terug.



Het was soms heel zwaar (...) Ze zijn gepakt en met een vreselijk transport gedeporteerd naar Auschwitz Pauline Broekema - Auteur

Onderduiken

Mies en Sara moeten, gescheiden van elkaar, tijdens de Tweede Wereldoorlog onderduiken. Aan het einde van de oorlog vinden ze elkaar weer, maar vanaf haar veertiende is Sara wees, wanneer Mies in 1955 aan borstkanker overlijdt.

Voor Broekema is het een emotioneel proces geweest. 'Het was soms heel zwaar', vertelt ze. 'Wat ik heel moeilijk vond, was bijvoorbeeld te beschrijven hoe het ging met drie Joodse jongeren die vanuit Groningen vluchtten naar Frankrijk. Ze woonden aan de Herman Colleniusstraat, daar kwam ik vroeger dagelijks langs. Ze zijn gepakt en met een vreselijk transport gedeporteerd naar Auschwitz.'



Mijn moeder moest mij laten gaan, dat heeft onze levens gered Sara Kirby-Nieweg - Een van de hoofpersonen in het boek

'Eerbetoon aan mijn moeder'

Broekema is blij dat het boek af is. De vrouw die een belangrijke rol speelt in het boek, Sara Kirby-Nieweg, is blij met het resultaat.

'Ik zie het als een eerbetoon aan mijn moeder', antwoordt ze. 'Pauline is in de huid van mijn moeder gekropen. Mijn moeder moest mij laten gaan, dat heeft onze levens gered. Ik ben heel blij met het boek. Ik heb Pauline vanaf het begin vertrouwd, ze heeft me heel goed op de hoogte gehouden. Ze heeft het op een hele integere manier gedaan.'