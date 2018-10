Deel dit artikel:













Oorzaak olievlek Farmsum nog niet achterhaald Waar komt de grote olievlek op het kanaal vandaan? (Foto: De Vries Media) De olievlek werd met succes ingedamd tussen schotten (Foto: De Vries Media)

De riolering in de buurt van het Afwateringskanaal bij Farmsum is zondagavond doorzocht met een onderwaterrobot. De camera op de robot speurde naar een oliespoor, om zo de oorzaak van de vervuiling in het water te achterhalen.

Geschreven door Sander Slager

Redacteur

De gemeente kreeg vrijdagochtend een melding van de grote olievlek die al sinds donderdagmiddag op het Afwateringskanaal zou drijven. Eenmalige lozing? Volgens wethouder IJzebrand Rijzebol van Delfzijl is er nog veel onduidelijk over de vervuiling. 'Hoeveel olie ligt er en neemt de vervuiling nog steeds toe? Is er sprake van een doorlopende stroom aan olie of hebben we te maken met een eenmalige lozing? Hoe lang heeft het gestroomd? Op al die vragen hebben we nog geen antwoord.' Riool afgesloten Een eerste onderzoek wees vrijdag uit dat de olie uit een riool afkomstig is. Daarop sloot de gemeente direct de riolering af. De brandweer zorgde er dit weekend met succes voor dat de olievlek niet verder afdreef richting het Eemskanaal. Waterschap Hunze en Aa's heeft een aantal monsters genomen die voor nader onderzoek naar een laboratorium zijn gestuurd. Een onderwaterrobot zocht naar de bron van de vervuiling (Foto: De Vries Media)

Robot door riool Een onderwaterrobot reed zondagmiddag en avond door het riool om te achterhalen waar het vieze goedje vandaan komt. Tankwagens zorgden ervoor dat de buizen zo leeg mogelijk gepompt werden zodat de robot zijn werk goed kon doen. Over de uitkomsten van die zoektocht wordt op zijn vroegst maandagochtend nieuws verwacht.