Deel dit artikel:













Deel dit artikel:











Via Natuurbeleefpad de natuur in bij Kardinge (Foto: RTV Noord\Theo Sikkema) (Foto: RTV Noord\Theo Sikkema)

In het Beijumerbos aan de rand van de stad Groningen ligt sinds kort een Natuurbeleefpad. Het pad met een lengte van 3,2 kilometer slingert door het natuurgebied bij Kardinge en is ook voor mensen in een rolstoel of scootmobiel goed begaanbaar.

En wie denkt dat er dicht bij de stad niets te beleven valt in de natuur, komt bedrogen uit. 'IJsvogels, roerdompen en reeën zie je hier met enige regelmaat', zegt boswachter Bart Zwiers van Natuurmonumenten. Beton vervangen De aanleg van het pad duurde wat langer dan de bedoeling was, omdat het beton voor het pad eerst niet goed aansloeg. 'Op sommige delen van het beton moest beton vervangen worden, maar het is gelukt. En er ligt nu een prachtig pad Je loopt nu zo vanuit Beijum de natuur in.' Lekker veel bankjes Natuurmonumenten heeft langs deze route beduidend meer banken geplaatst dan langs de 'normale' wandelroutes, zo vervolgt Hartog. Om de paar honderd meter staat een bank, die geschikt is voor mensen met een beperking, om even van de omgeving te genieten en uit te rusten. De route is voorzien van extra informatiepanelen en is vrij van obstakels als bruggen of onverharde paden. Natuur voor Iedereen Het toegankelijk maken van de speelnatuur in Kardinge is onderdeel van het project Natuur voor Iedereen. In 2016 ontvingen Natuurmonumenten en haar projectpartners een bijdrage van bijna 2 miljoen euro van de Postcodeloterij om dit mogelijk te maken.