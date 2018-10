Deel dit artikel:













Huisverloting bij voetbalvereniging Eenrum gaat door (Foto: RTV Noord)

De grote loterij van voetbalvereniging Eenrum gaat door. Het was even spannend, maar er zijn genoeg loten verkocht om een vakantievilla in Lauwersoog, een auto en een reis te verloten.

Om de trekking door te laten gaan moest de vereniging 6600 loten verkopen vóór 19 oktober. Dat is nu gelukt. Eerder gaf de voetbalvereniging al aan dat het spannend ging worden; een lot kost namelijk 98 euro. Toch hadden de initiatiefnemers het volste vertrouwen in een goede verkoop. Mooi zakcentje De vereniging is uit de kosten en heeft een mooi zakcentje voor de renovatie van het sportcomplex. De opbrengst gaat onder meer naar een nieuw kunstgrasveld en het opknappen van het clubgebouw. 'We zijn super trots op het behaalde resultaat tot nu toe en zijn heel blij dat alle inspanningen resulteren in een mooie boost voor de club', zegt Eric Schoenmakers, één van de clubleden die de loterij bedacht. Meer kaarten De verkoop gaat wel gewoon door omdat er in totaal 9900 loten verkocht mogen worden. De vereniging heeft namelijk nog meer renovatie- en innovatieplannen die ze willen realiseren. Op 19 oktober om 20.00 uur is de trekking in Abrahams mosterdmakerij in Eenrum. Lees ook: - Loterij met huis als hoofdprijs is gestart; wethouder koopt eerste lot

