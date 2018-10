Rondje Groningen: Kom lekker dansen bij Dansclub Swastika

We ontkomen na een bewogen voetbalweekend niet aan de vaste dosis voetbalgerelateerde opmerkingen op social media, dus delen we die graag met je. Maar er is meer, want weet jij al hoe het nieuwe casino eruit gaat zien?

1) 'Daar boven op die berg...'

De ADO-fans zingen er lustig op los over Sergio Padt deze zaterdag. Ze houden het wel netjes.

2) Nieuwe casino in krijgt vorm

Of om specifieker te zijn: bestickering.

Het tijdelijke casino wordt geelgoud trouwens.

3) Eerbetoon aan Jan van Dijk

'Waar anderen een gevloerde tegenstander zagen, zag hij een opstapje. Kortom: een vakman.' Zo kondigt journalist Frank Heinen zijn portret van FC Groningen-icoon Jan van Dijk aan.

4) Er gaat niks boven Feyenoord

Zondag in Expeditie Grunnen: woede om een Jezus-bord in de tuin. Dit zal ook vast de nodige tongen losmaken.

5) Opleidingsweek

Het is deze week alleen al de week van de Healthy Ageing en de week van de veiligheid, maar er kan er nog best één bij toch?

6) Frisse blik op Stad

Sika Wibowo verruilde Abu Dhabi deze zomer voor... de zomerschool in Groningen. Het was haar eerste stop in een Eurotrip. Altijd leuk om te zien wat mensen met een frisse blik filmen.

7) De verkiezingscampagnes zijn begonnen

D66, dat in 2014 de grootste partij werd in Groningen, zette wethouder Paul de Rook voor de camera en speelt dezelfde kaart als landelijke Nederlandse partijen of Amerikaanse presidenten. Als in: 'Kom, we zijn nog niet klaar, laten we deze lijn voortzetten'. Zal het weer de grootste worden op 21 november?

8) Spitsentrainer bij de FC?

'Ach, ik was toch in de buurt'

9) Kom dansen bij Dansclub Swastika

Vroeger stond de Swastika nog niet voor het hakenkruis. En dus kon dit.

10) Blackwhitebeauty

Vreselijk lief en vrolijk dier, vindt Froukje.

11) Bijna helemaal zwarte beauty

Titusz schoot deze fantastische lucht boven het Lauwersmeergebied.

