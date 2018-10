Q-buzz past routes aan vanwege de 4Mijl van Groningen

Vervoersmaatschappij Qbuzz past komende zondag vanwege de 4Mijl van Groningen de busroutes door de stad Groningen aan.

Door de grote drukte rond het loopevenement liepen de stadsbussen in vorige edities van het loopfestijn grote vertraging op of vielen buslijnen helemaal uit. Daarom zijn zondag tussen twaalf en zes uur een groot aantal lijnen aangepast in en rond de binnenstad.

Qbuzz zet wel extra bussen in tussen Groningen en Haren.