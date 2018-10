Het Gronings in de lift: Nedersaksisch wordt erkend als onderdeel van het Nederlands

Het Rijk en de provincies erkennen het Nedersaksisch als een 'zelfstandig en volwaardig onderdeel' van de Nederlandse taal.

Daarmee maken subsidieaanvragen of schoolprojecten in het Gronings meer kans.

De erkenning van het Nedersaksisch wordt komende woensdag vastgelegd in een convenant tussen minister van Binnenlandse Kasja Ollongren en de provincies Groningen, Drenthe Friesland, Overijssel en Gelderland, waar het Nedersaksisch in verschillende streektalen wordt gesproken.

Lang gekoesterd

De erkenning is een lang gekoesterde wens. Henk Scholte van het Centrum Groninger Taal en Cultuur is er blij mee. 'Het is een enorme stap vooruit. Er gaan nu heel wat deuren voor ons open om de Groninger taal te stimuleren', zegt Scholte. 'Bijvoorbeeld voor het aanvragen voor subsidies.'

Deur open voor Groningse les

Het is overigens niet zo dat het Gronings net als het Fries wordt erkend als officiële rijkstaal. Dat betekent dat bijvoorbeeld rijksdocumenten niet in het Nedersaksisch opgesteld hoeven te worden.

Scholte: 'Het is niet zo dat de notulen van raadsvergaderingen in het Gronings moeten, maar het gevolg kan bijvoorbeeld wel zijn dat er straks Groningse les op scholen kan worden gegeven.'

Helft van de provincie spreekt Gronings

Duitsland heeft het Nedersaksisch al langer erkend als onderdeel van de Duitse taal.

Nedersaksisch was eerder al wel erkend als streektaal in Nederland. In Nederland, Duitsland en Denemarken wordt dat door zo'n 4,8 miljoen mensen gesproken. Het Gronings is een dialect van het Nedersaksisch en heeft zo'n 310.000 sprekers.

Vorige week in Noord Vandaag over de Kinderboekenweek: 'Het zou fijn zijn als we wat meer Groningse les zouden kunnen geven.'

