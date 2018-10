Jeroen Zoet doneert AED aan oude club

Keeper Jeroen Zoet van PSV en het Nederlands elftal zette bij de Veendam 1894 zijn eerste stappen op het voetbalveld. De geboren Veendammer was maandag even terug zijn oude club en doneerde een BuurtAED.

BuurtAED.nl is een crowdfunding platform waar buurtbewoners samen geld inzamelen om een AED aan te schaffen. Het pakket bevat naast de defibrillator een buitenkast en een onderhoudspakket voor vijf jaar.

Herkenbare plek

'Iedereen kent de voetbalclub', vertelt Zoet. 'Door de AED op een herkenbare plek op te hangen, dragen we bij aan het toegankelijk maken van AED's in de buurt. Hopelijk redden we hierdoor in de toekomst levens van mensen met een hartstilstand.'

Zes-minuten-zone

Jaarlijks worden ruim vijftienduizend mensen buiten het ziekenhuis getroffen door een hartstilstand. Reanimatie en de inzet van een AED binnen zes minuten vergroten de kans dat een slachtoffer het overleeft. Daarom zet de Hartstichting zich in voor zoveel mogelijk 'zes-minuten-zone'.

