Lopend Vuur: Bij mij hoeft de achterdeur overdag niet op slot

Het is de jaarlijkse Week van de Veiligheid. Met het invallen van de donkere dagen nemen de kansen voor het inbrekersgilde toe.

Daarom organiseert de overheid jaarlijks deze Week van de Veiligheid, om ons bewust te maken van de gevaren die op de loer liggen. Dit jaar staat een opkomende vorm van criminaliteit centraal, namelijk internetcriminaliteit.

Maar hoe veilig is het eigenlijk in en om je eigen huis? Kan het aloude touwtje nog uit de brievenbus hangen en moet je altijd alles op slot zetten? Is bij jou de achterdeur (nog) van het slot? Ons Lopend Vuur vandaag:

Praat mee!

Heb jij een sleutel onder de deurmat? Had je het eerst wel, maar nu niet meer? Praat mee op onze facebookpagina of via 050-3188288. Je kunt ook stemmen via de Instagram-app in de Stories.

Bang voor de wolf?

'Ik ben niet bang voor de wolf' was ons Lopend Vuur van afgelopen vrijdag. 67 procent van de 3418 stemmers is het ermee eens en zegt niet bang te zijn.