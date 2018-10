Aan de slag bij Lentis? Jaar collegegeld terug

Lentis gaat pas afgestudeerde verpleegkundigen lokken door ze een jaar collegegeld terug te betalen als ze bij de GGZ-organisatie komen werken.

Wel moet er bij een vacature eerst offcieel worden gesolliciteerd. Het bedrag wordt pas uitbetaald als de kandidaat ook daadwerkelijk aan de slag gaat bij Lentis.

Direct een vast contract

Lentis had al een regeling dat nieuwe medewerkers meteen een vast contract krijgen als ze dienst treden.

Personeel gezocht

De concurrentie is groot onder de verschillende zorgorganisaties om geschikt personeel te vinden. Er wordt met name gezocht naar personeel in de ouderenzorg en in de volwassenpsychiatrie.

Niet de enige

Lentis is niet de enige zorgaanbieder die met premies strooit om nieuw personeel aan te trekken of te behouden. Zo legt het UMCG 3,5 miljoen euro neer om 700 personeelsleden te behouden. Dat komt neer op 5000 euro per personeelslid. Het gaat daarbij onder andere om medewerkers in en rond de operatiekamers en de spoedeisende hulp.

