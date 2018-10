Ulrum is vijf Stolpersteine rijker

In Ulrum liggen sinds maandag vijf zogeheten Stolpersteine, die herinneren aan vijf inwoners van het dorp die tijdens de Tweede Wereldoorlog om het leven kwamen. Het 4 mei comité heeft zich sterk gemaakt voor de komst van deze stenen

Op de vijf Stolpersteine prijken de namen van Lewi van Geuns, Rachel van Geuns-Cohen, Klaas Luidens, Jan Hendrik Lucas en Jelle Hellinga. De Stolpersteine krijgen een plaats voor de woning waar de slachtoffers in de oorlog woonden.

Verspreid monument

Om dit te kunnen realiseren heeft het Ulrumer 4 mei comité contact gezocht met de Duitse kunstenaar Gunter Demnig. Hij is de oorspronkelijke bedenker van de Stolpersteine. Het is over geheel Europa een inmiddels verspreid monument voor slachtoffers van het nationaalsocialisme.

Struikelstenen

Een team achter de Duitse kunstenaar Demnig beoordeelt of de voorgedragen personen voor een gedenksteen in aanmerking komen. Voor de Ulrumers was dat geen probleem. Demnig spreekt van 'struikelstenen', omdat je erover struikelt met je hoofd en hart, en je moet buigen om de tekst te kunnen lezen

Ulrum is het eerste het dorp in gemeente De Marne met Stolpersteine.