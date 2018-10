'Het Gronings als taal op school? Prima!'

'Het Gronings moet, net als het Fries, stevig ingebed raken in de samenleving. Streektaal zegt namelijk iets over je identiteit.'

Met die woorden omschrijft gedeputeerde Henk Staghouwer het belang van de erkenning van het Nedersaksisch als volwaardig onderdeel van de Nederlandse taal.



Gronings staat niet voor 'achtergesteld' of 'dommigheid'. Het is een volwaardige taal waarbij mensen zich plezierig voelen Henk Staghouwer - Gedeputeerde

Negatief

Staghouwer moet constateren dat het Gronings steeds minder in de belangstelling staat. Bovendien wordt de streektaal soms met negatieve eigenschappen geassocieerd. De aangekondigde erkenning kan dat beeld veranderen, denkt hij.

'Duidelijk moet zijn dat Gronings niet staat voor 'achtergesteld' of 'dommigheid'. Nee, het is een volwaardige taal waarin mensen zich uitdrukken en waar ze zich plezierig bij voelen.'

Leren van de Friezen

Omdat het Nedersaksisch naast het Gronings ook onder meer Drents en Twents omvat, ziet Staghouwer kansen op samenwerking. Maar ook de Friezen kunnen een belangrijke inspiratiebron zijn.

'We moeten van elkaar leren. We zoeken voorbeelden hoe je het Gronings beter voor voetlicht brengt. Friezen zijn daar al veel verder in, want hun taal is stevig ingebed in de samenleving.'



Het gaat vooral om erkenning en het feit dat je je identiteit mede uit je taal haalt Henk Staghouwer - Gedeputeerde

Gronings op school?

Dat het Gronings vanaf woensdag een stapje hoger op de ladder staat, wil niet zeggen dat er direct tal van promotieactiviteiten plaatsvinden. Ook levert de erkenning geen extra geld op. Dat was volgens Staghouwer dan ook niet het doel.

'De behoefte om er veel geld aan te plakken, is er niet. Het gaat vooral om erkenning en het feit dat je je identiteit mede uit je taal haalt. Daar zien we ook in Groningen fantastische voorbeelden van. Het Gronings is erg belangrijk voor de toekomst van onze provincie. Niets om je voor te schamen. En wat mij betreft: Gronings op school? Prima!'

Convenant

Het streektaalconvenant wordt woensdag door de betrokken provincies en minister van Binnenlandse Zaken Kasja Ollongren ondertekend.

