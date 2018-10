'Zalando-vrouwtje' start 4 Mijl achter Kenianen: 'Echt heel gaaf'

De 52-jarige Ria is verslaafd aan hardlopen. Tijdens de 4 Mijl staat ze weer aan de start. (Foto: Anja Otto/RTV Noord)

Twee jaar geleden liep Ria Lasker een week voor de 4 Mijl de kustmarathon in Zeeland, één van de zwaarste marathons in ons land. Bij de start van de 4 Mijl vreesde ze voor enorme spierpijn. 'Maar juist toen liep ik voor het eerst onder de dertig minuten.'

De 52-jarige Ria komt uit Hoogezand en is verslaafd aan hardlopen. Voor 2010 deed sportte ze nauwelijks.

'Het begon als weddenschap. Mijn collega's probeerden mij het sportieve leven bij te brengen en ik mocht kiezen tussen spinning of hardlopen. Met spinning had ik niet zo veel, dus ging ik mee met de hardloopgroep. Dat was liefde op het eerste gezicht.'

Zalando-vrouwtje

'Ik train zo'n vier keer per week en maximaal twee dagen achter elkaar. Dat doe ik bewust om blessures te voorkomen. Ik ben ook niet meer de jongste hé', zegt Lasker, die bekendstaat als 'het Zalando-vrouwtje'.

'Ik werk bij PostNL en breng pakketjes rond. Vandaar die bijnaam', verklaart Ria. 'Een mooie bijkomstigheid is dat ik tijdens mijn werk ook genoeg meters maak.'

Negen marathons

Inmiddels heeft Ria zaterdag in Zeeland haar negende marathon gelopen. 'En wat denk denk je?', zegt Ria vragend. 'Weer een kwartier sneller', vult ze meteen aan. Ze finishte in een tijd van 4:30:07.

'Ik loop ongeveer 2700 kilometer per jaar, zo'n beetje vijftig kilometer per week. Er zijn mensen die dat met de auto niet eens halen', lacht Ria.

29,24

'Mijn persoonlijke record is 29,24. Ik sta voor het eerst in het wedstrijdvak, vlak achter de Kenianen. Dat vind ik echt heel gaaf. Dat is mede te danken aan mijn wedstrijdlicentie bij Groningen Atletiek.'

Publieksloper

'Ik ben echt een publieksloper', vervolgt Ria. 'Als er niemand langs de kant staat, vind ik er echt niks aan. Dus als jullie zondag met de 4 Mijl een groene rakker van Groningen Atletiek zien, waarschijnlijk in een groen hemdje, moedig me dan aan!'

'Ik heb startnummer 370. Gronings groen, vlak achter de Kenianen. Kan niet missen', besluit Ria met een sportieve grijns.

