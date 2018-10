Koorts? Het UMCG checkt temperatuur niet langer in je oor, maar op je voorhoofd

Het UMCG meet de temperatuur van patiënten niet langer met een oorthermometer, maar met een thermometer op het voorhoofd.

De voorhoofdthermometer is volgens het ziekenhuis betrouwbaarder.

Hoe werkt het?

De verpleegkundige of arts houdt de thermometer tegen het voorhoofd van de patiënt en schuift hem via de slaap naar de holte achter de oorlel. Doordat daar de slagader loopt, krijgt de thermometer goed zicht op de lichaamstemperatuur.

Deze methode zou ook makkelijker zijn dan het meten in het oor; een meting kan bijna niet mislukken.

Duurzamer en goedkoper

Bijkomend voordeel is dat verpleegkundigen en artsen de temperatuur kunnen opnemen bij patiënten die slapen of niet bij kennis zijn. De thermometers zijn ook nog eens duurzamer en goedkoper, omdat ze werken zonder wegwerpkapjes op de sensor.

Het UMCG verbruikte tot nog toe jaarlijks zo'n 600.000 wegwerpkapes.

Amerikaans voorbeeld

In de Verenigde Staten gebruikt ruim zeventig procent van alle ziekenhuizen een voorhoofdthermometer. In Nederland is vooral de oorthermometer in zwang; het UMCG heeft deze ook twintig jaar gebruikt. Voor het einde van het jaar moet het ziekenhuis op de voorhoofdthermometer zijn overgestapt.

Uit onderzoek van de Hanzehogeschool blijkt dat patiënten en verpleegkundigen enthousiast zijn.