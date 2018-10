Westerkwartier krijgt een Kledingbank Maxima

In de nieuwe gemeente Westerkwartier komt een vestiging van Kledingbank Maxima. Bij de kledingbank kunnen mensen die in armoede leven gratis kleding krijgen.

Na Sappemeer, Veendam, Winschoten, Delfzijl, Groningen en Winsum wordt de vestiging in het Westerkwartier de zevende kledingbank in onze provincie.

De nieuwe vestiging is bedoeld voor inwoners van de huidige gemeenten Zuidhorn, Marum en Grootegast. Inwoners van de gemeente Leek die gebruikmaken van de kledingbank blijven naar de vestiging in Roden gaan.

Onderkomen gezocht

Waar de kledingbank wordt gevestigd is nog niet bekend. Een initiatiefgroep zoekt naar een geschikt onderkomen. Volgens voorzitter Henk Slagter van de gezamenlijke kledingbanken is Zuidhorn de beste plek vanwege de centrale ligging en bereikbaarheid. Slagter: 'Voor de mensen uit Marum en Grootegast kunnen we een busje laten rijden om ze naar Zuidhorn te brengen.'

Behoefte

Volgens Slagter is er ook in het Westerkwartier behoefte aan een kledingbank: 'Het gaat om achthonderd huishoudens die in armoede leven, in totaal zo'n tweeduizend mensen. Die moeten rondkomen van een inkomen van rond de negenduizend euro per jaar.'

De kledingbank heeft de raadsleden in het Westerkwartier uitgenodigd om zich bij de vestiging in Sappemeer te laten informeren over het werk van Maxima

