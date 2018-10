'Wit busje achtervolgt leerlingen': politie en scholen alert

De afgelopen weken zijn vanuit Bellingwolde en Winschoten meldingen bij de politie binnengekomen over een wit busje dat schoolleerlingen zou hebben achtervolgd op hun weg naar school.

Een leerlinge van een school in Winschoten werd naar eigen zeggen tussen Beerta en Winschoten achtervolgd, bij een leerlinge van het Dollard College in Bellingwolde gebeurde dat in de buurt van Vriescheloo.

In meerdere dorpen in de grensstreek gaan geruchten de ronde over soortgelijke voorvallen.

Wit kenteken

Agenten die diensten draaien in de regio krijgen tijdens hun briefing de opdracht om extra uit te kijken naar het witte busje. De voertuigen uit beide meldingen hebben een wit kenteken, het merk van de bussen is onbekend. De politie heeft twee witte bussen aangetroffen, van beide busjes hadden de inzittenden 'een goed verhaal.' Er is niemand aangehouden.

Samen naar school

In het busje dat de leerlinge uit Vriescheloo zou hebben achtervolgd, zouden twee mannen hebben gezeten. Verdere details over de mannen ontbreken. Van die zaak is op 3 oktober melding gedaan bij de politie.

We vragen leerlingen zo veel mogelijk samen te fietsen Woordvoerder Dollard College

Het meisje is die dag veilig op school aangekomen, waar de gebeurtenis met leerlingen is besproken. Die hebben volgens een woordvoerder van het Dollard College de tip gekregen om samen naar school te fietsen. 'Het is handig om een vast vertrekpunt af te spreken: we vragen leerlingen dat zo veel mogelijk te doen', zegt een woordvoerder.

Schoolplein

Volgens een moeder van een leerling die op de Oosterschool in Bellingwolde zit, is het witte busje een gespreksonderwerp op het schoolplein. 'Je hoort allemaal geruchten, en weet niet meer wat je moet geloven. Maar natuurlijk is het iets waar je het over hebt met andere ouders. Je grootste angst is dat je kindje wordt meegenomen.'

Die angst werd afgelopen weekend in de praktijk duidelijk, toen de dochter een vriendinnetje thuis had uitgenodigd. 'Opeens was dat vriendinnetje nergens meer te bekennen', zegt de moeder. 'We zijn toen allemaal op de fiets gestapt om te zoeken. De angst zit er nu eenmaal in. Maar gelukkig bleek dat het vriendinnetje inmiddels ergens anders was gaan spelen.'

Mail aan leerlingen

De Oosterschool en Westerschool, beide basisscholen in Bellingwolde, hebben inmiddels een mail gestuurd naar ouders. Daarin staat het voorval van de leerling van het Dollard College genoemd. 'We hebben gemeend dat we u, hoewel het voorval niet in Bellingwolde heeft plaatsgevonden toch op de hoogte moesten brengen', schrijven de scholen.

Eelde

Eind september probeerden twee mannen een meisje van 14 jaar te ontvoeren in Eelde. Die mannen reden in een witte bestelbus. Volgens woordvoerder Robert-Jan Valkema van de politie 'lijkt die zaak een heel andere zaak dan het voorval in Bellingwolde.' Voor de poging tot ontvoering in Eelde is nog niemand aangehouden.

Lees ook:

- Facebookpagina moet jeugd beschermen tegen 'mannen in witte busjes'

- Meisje (14) ontsnapt aan ontvoering