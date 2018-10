Deel dit artikel:













AED nodig? Ruim een derde is niet altijd beschikbaar (interactieve kaart) Bedrijven zouden hun AED beschikbaar moeten stellen (Foto: ANP)

Een hartstilstand. Als het je overkomt kunnen AED's (Automatische Externe Defibrillator) je leven redden. Maar in onze provincie is 37 procent van de AED's níet 24 uur per dag beschikbaar. Ook zijn de verschillen per gemeente groot.

Geschreven door Egbert Minnema

Datajournalist

Die conclusie trekt de Hartstichting op basis van eigen onderzoek. Dat betekent automatisch dat 63 procent van de AED's wél altijd beschikbaar is. Groningen staat daarmee in het spreekwoordelijke rechterrijtje. Slechts drie provincies hebben een lagere dekkingsgraad. Tekst gaat verder onder grafiek

Grote verschillen per gemeente Per gemeente verschilt de dekkingsgraad nogal. Ten Boer (85 procent) en Marum (83 procent) torenen hoog boven de andere Groningse gemeenten uit. Appingedam komt als enige gemeente niet boven de 10 procent uit.

Bij omrijden door een spoorwegovergang of sloot duurt het langer voordat je de AED hebt. Dat drukt het dekkingspercentage Sanne Stadler - Woordvoerder Hartstichting Volgens Sanne Stadler, woordvoerder van de Hartstichting, ligt dat aan verschillende dingen. 'Sommige buurten hebben veel AED's en andere weinig. Dat heeft invloed op de dekkingsgraad. Maar ook bereikbaarheid speelt een rol. Als er een AED hemelsbreed dicht in de buurt zit, maar je moet omrijden vanwege een spoorwegovergang of een sloot, dan duurt het langer voordat je hem hebt. Dat drukt het dekkingspercentage.' Oproep aan bedrijven Volgens Stadler is er geen wetgeving die verplicht dat er een minimum aantal AED's moet zijn. 'Het is onze gezamenlijke verantwoordelijkheid.' Stadler roept bedrijven, organisaties en anderen met een AED daarom op ervoor te zorgen dat hun AED goed toegankelijk is voor de buurt én is geregistreerd. 'Want dan kunnen in geval van nood ook hulpverleners worden ingeschakeld.' In onderstaande kaart zie je per gemeente hoeveel AED's er zijn, hoeveel er nodig zijn voor een volledige dekking én de huidige dekkingsgraad. Klik op jouw gemeente voor de actuele gegevens. Tekst gaat verder onder kaart. Buurtinitiatieven Volgens Stadler helpt de Hartstichting mee aan allerlei buurtinitiatieven, waarbij mensen door middel van crowdfunding een eigen AED kunnen aanschaffen. 'In heel Nederland zijn er zo'n 200 acties gehouden.' Zo zijn er onder meer in Stad twee succesvolle crowdfundingsacties geweest, één in Veendam en ook één in Oude-Pekela. Lees ook: - Jeroen Zoet doneert AED aan oude club

