Provincie wil met scholen praten over Gronings als vak

De provincie Groningen wil met de Groningse onderwijsinstellingen in gesprek over het aanbieden van het Gronings als vak. Dat zegt gedeputeerde Henk Staghouwer.

Hij ondertekent woensdag in Zwolle een convenant, waarin met minister Kajsa Ollongren van Binnenlandse Zaken wordt vastgelegd dat het Nedersaksisch een zelfstandig en volwaardig onderdeel van de Nederlandse taal wordt.

'Niet zomaar een idee'

Dat biedt mogelijkheden voor het Gronings. 'Gronings op school? Prima', zei Staghouwer hier al over. Hij verduidelijkt die opmerking: 'Het is niet zomaar een idee, ik wil daar serieus naar kijken.'

Open uitnodiging

'Wat is er nou mooier dan het Gronings in lessenpakketten aanbieden', vraagt hij zich hardop af. 'Ik wil graag in gesprek met de Groningse onderwijsinstellingen om hier serieus over te praten. Zie het als een open uitnodiging.'

'Steviger verankeren'

Dat is natuurlijk leuk, zo'n plan, maar hoe concreet zijn de woorden van de gedeputeerde?

'Het is niet zomaar een proefballon. Het is onderdeel van een breder gevoel dat ik al langer heb, waarbij ik de Groningse identiteit steviger wil verankeren in onze samenleving.'

Lees ook:

- 'Het Gronings staat niet voor achtergesteld of dommigheid'

- Het Gronings in de lift: Nedersaksisch wordt erkend als onderdeel van het Nederlands