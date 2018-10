Honkballers in de problemen door Oldambtster veldenbeleid

Honk- en softbalclub WHSC zit met de handen in het haar door het veldenbeleid in het Oldambt. (Foto: Marco Grimmon/RTV Noord)

'Houd rekening met ons honkbalseizoen!', luidt de smeekbede van de Winschoter Honk- en Softbalclub (WHSC). Omdat de gemeente Oldambt het honkbalveld behandelt als voetbalveld, is het voor de club bijna onmogelijk om thuisduels te spelen.

'Ik heb het gevoel dat onze club er niet toe doet', zegt WHSC-voorzitter Will Valentijn.

'Wij zijn geen voetbalclub'

WHSC en WVV spelen hun wedstrijden op het sportcomplex aan de Meester D.U. Stikkerlaan in Winschoten. WVV heeft vier velden, WHSC eentje. Dat ene veld wordt overigens ook gebruikt door WVV. Het honkbalveld krijgt dezelfde behandeling als de voetbalvelden. Dat gebeurt ook op hetzelfde moment; in de zomerstop van het voetbalseizoen.

En dat zorgt voor problemen. Het seizoen van de honk- en softballers speelt zich namelijk af in die specifieke periode. Grofweg kun je zeggen dat de honkballers beginnen zodra de voetballers van hun zomerstop genieten.

Zonder ons op de hoogte te stellen, is ons hele veld open geropt Will Valentijn - Voorzitter WHSC

Valentijn: 'Vorig jaar hadden onze heren de kampioenswedstrijd. Zonder ons op de hoogte te stellen, is ons hele veld open geropt. De gemeente is gewoon begonnen met de werkzaamheden, omdat het voetbalseizoen aangehouden wordt. Maar wij zijn geen voetbalclub.'

Veld onbespeelbaar

En daar bleef het niet bij. Door de werkzaamheden zijn de officiële afstanden van het veld veranderd. Het gevolg was dat de bond het veld afkeurde. Na meerdere werkzaamheden, waaronder het plaatsen van nieuw gravel en het aanpassen van de afstanden, werd het veld wederom afgekeurd.

Afgelopen zomer zou er eindelijk weer gespeeld kunnen worden, was de hoop. Tot de droogte toesloeg. Reden voor de gemeente Oldambt om het veld onbespeelbaar te verklaren. 'Wij hebben van de twintig thuiswedstrijden maar twee op eigen veld kunnen spelen', zegt Valentijn.

Het is een honkbalveld, geen voetbalveld. Ik vind dat wij daar gewoon op kunnen spelen Will Valentijn - Voorzitter WHSC

De voorzitter begrijpt er niks van. 'Met voetbal heb je 22 man die over dat veld heen banjeren, maar wij hebben maar een paar jongens die af en toe een balletje vangen en gooien. Het is een honkbalveld, geen voetbalveld. Ik vind dat wij daar gewoon op kunnen spelen.'

Extra kosten

De 'behandeling' van de gemeente Oldambt heeft financiële gevolgen voor de club. WHSC wijkt voor thuiswedstrijden uit naar het veld van de concurrent uit Veendam. 'Het is fijn dat we daar kunnen spelen, maar wij moeten daar een veld huren en steeds heen en weer rijden. Dat kost geld. Daarnaast hebben wij geen kantine-inkomsten, omdat we nooit thuis spelen', vertelt Valentijn.

Het kost de club naar verluidt zo'n achthonderd tot duizend euro in de maand extra.

Reactie politiek

Volgens de club is de politiek nu aan zet. Secretaris Ronald Kingma heeft zijn frustraties op papier gezet en is naar de raad van de gemeente Oldambt gestuurd. 'Ik hoop dat men rekening houdt met ons seizoen. En dat er geen onderhoud meer plaatsvindt als wij moeten spelen. Dat kost ons gewoon geld en uiteindelijk ook leden.'

Wethouder Erich Wünker laat desgevraagd weten dat hij met de club om tafel wil om het probleem te bespreken. 'Als je hun goed wilt bedienen, moeten wij het schema goed inpassen. Dit moet gewoon goed afgestemd worden', zegt hij.

Lees ook:

- Accommodatie van Winschoter honkbalclub krijgt flinke opknapbeurt