Bestuurder van trekker rijdt achteruit de sloot in De bestuurder van de trekker moest uit het voertuig worden bevrijd. (Foto: Dennis Venema)

Aan de Woldweg in Kropswolde is maandagmiddag rond 16:00 een trekker achteruit in een sloot gereden. De bestuurder is vermoedelijk achter het stuur onwel geworden.

De man werd na het incident door de brandweer uit het voertuig gehaald en per brancard naar de ambulance gedragen, waar hij verder werd behandeld. Het is niet bekend of de bestuurder is overgebracht naar het ziekenhuis.