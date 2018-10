'Dit geeft de Groninger meer grootsheid'

Meer dan dertig jaar heeft het geduurd, maar het Nedersaksisch wordt erkend als onderdeel van de Nederlandse taal. Daarmee maken subsidieaanvragen of schoolprojecten in het Gronings meer kans.

In dit artikel zetten we de leukste en belangrijkste fragmenten uit Noord Vandaag op een rij. Noord Vandaag wordt elke doordeweekse dag uitgezonden vanaf 18.00 uur op TV Noord.

1) Statusverhogend

Oer-Groningen Henk Scholte is blij met de erkenning voor het Nedersaksisch: 'We zijn daarmee op de goede weg. Als het Gronings erkend wordt, werkt dat statusverhogend.' Hij denkt ook dat RTV Noord ervan kan profiteren.

2) AED, waar staat dat voor?

In de kantine van voetbalvereniging Veendam 1894 heeft PSV-doelman Jeroen Zoet een AED opgehangen. 'Ik vind het leuk om dit hier te mogen doen, maar hoop niet dat de AED ooit nodig is', vertelt de international. En oja, AED, wat betekent dat ook alweer?

3) Van alle gemakken voorzien

Wooncomplexen voor 55-plussers schieten als paddenstoelen uit de grond. De Leyhoeve in Groningen is een goed voorbeeld van een woonvorm waar deze mensen de rest van hun leven kunnen verblijven. 'We kunnen hier van alles doen, bridgen, sjoelen en zwemmen.Er is zelfs een pizzeria!'

4) Springkussens terug op oude nest

Twee grote springkussens werden vorig jaar gestolen in Winschoten. Maar twaalf maanden later zijn ze ineens terug. Verhuurder Graddus Abbas kwam erachter dat de verdachte van de diefstal slechts vijfhonderd meter verderop woont. 'Wij hebben nu weer lucht', zegt hij.

5) With a little help from my friends

Felix Maginn, bandlid van de tributeband The Analogues, vertolkt samen met onder meer Oostwolmer Diederik Nomden legendarische albums van The Beatles. Ze kunnen rekenen op uitverkochte concertzalen en lovende kritieken. Donderdag treden ze op in MartiniPlaza.