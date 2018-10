Johan Derksen: 'Als je één man wat kwalijk kunt nemen is dat Ron Jans'

Voetbalanalist Johan Derksen is niet mals in zijn kritiek op FC Groningen (Foto: Lex van Lieshout/ANP)

Acht wedstrijden gespeeld en de voorlaatste plaats in de Eredivisie. Het spel van FC Groningen biedt weinig hoop op verbetering en de vraag is of dit team in staat is om het tij te keren.

RTV Noord vroeg drie kenners naar hun visie over de sportieve crisis bij FC Groningen. 'Dit is honderd procent de schuld van Ron Jans', zegt voetbalanalist Johan Derksen.

Johan Derksen is hard in zijn oordeel over de technisch manager van FC Groningen. 'Naar buiten is Jans natuurlijk de vriendelijke, beschaafde meneer. Maar in werkelijkheid is hij een kleine potentaat', vindt Derksen.

Selectie zonder creativiteit

'Na zijn tijd bij PEC Zwolle is Jans gaan denken dat hij een wereldtrainer is die ook technisch directeur kan spelen. Om technisch manager te zijn moet je een netwerk hebben, maar ook spelers en talenten kennen. Hij heeft er helemaal niks van gebakken en zadelt de trainer op met een selectie zonder creativiteit. Als je één man wat kwalijk kunt nemen is dat Ron Jans.'

Het schijnt belangrijk te zijn om iemand uit de vriendenkring van Nijland aan te nemen Johan Derksen - Voetbalanalist

'Je kunt Hans Nijland ook kwalijk nemen dat hij hem heeft aangesteld, dat is namelijk iemand uit zijn vriendenkring en dat schijnt belangrijk te zijn', vervolgt hij. 'Er wordt gekoketteerd dat Jans een ervaren assistent-trainer heeft aangesteld, maar Danny Buijs zit nu naast een bejaarde boekhouder.'

Misvatting

Iemand die zijn hele leven trainer is geweest kan niet zomaar technisch manager worden, vindt Derksen. 'En dat is onzin, want het is namelijk écht een vak. Ron Jans denkt dat hij dat zomaar uit zijn mouw schudt, maar dat is een misvatting.'

Toch denkt Derksen dat FC Groningen zich geen zorgen hoeft te maken om degradatie. 'Ze handhaven zich wel. Groningen zie ik ook niet als een degradatiekandidaat. Ik denk dat ze beter zijn dan NAC, De Graafschap, FC Emmen en Fortuna Sittard.'

'Buijs op de goede weg'

Oud-spits Martin Drent, tegenwoordig analist voor RTV Noord, denkt wel dat FC Groningen zich zorgen moet maken om degradatie. 'Er zijn acht ploegen net zo goed, of net zo slecht als FC Groningen. Een heleboel ploegen moeten zich zorgen maken om degradatie, waaronder dus de FC.'

Martin Drent denkt wel dat FC Groningen zich zorgen moet maken (Foto: RTV Noord)



'Ik denk niet dat de slechte resultaten aan Danny Buijs te wijten zijn. Hij is op de goede weg, maar het heeft te maken met de kwaliteit die de selectie op dit moment heeft.'

Als ik kijk naar de spelers die Jans heeft aangetrokken, word ik daar niet vrolijk van Martin Drent - Voetbalanalist en -trainer

Drent vindt dat Nijland daar voor het grootste deel verantwoordelijk voor is. 'Nijland heeft Jans namelijk aangesteld. Ik ben bang dat Nijland last heeft van bedrijfsblindheid. Er zitten alleen nog maar vriendjes van elkaar. Ron Jans is de beste trainer die FC Groningen ooit heeft gehad. Als je hem terughaalt, dan moet je hem terughalen als trainer en niet als technisch manager.'

'Waarop is gebaseerd dat Jans een technisch manager is?', vraagt Drent zich af. 'Als ik dan kijk naar de spelers die hij heeft aangetrokken, word ik daar niet vrolijk van. En nogmaals: ik denk echt dat FC Groningen zich zorgen moet maken om degradatie.'

Overleven

Oud-voetballer en analist Kenneth Perez denkt dat Groningen blij mag zijn als het geen nacompetitie wordt. 'Met deze selectie wordt het overleven. Ik denk dat supporters zich daar op moeten instellen.'

Kenneth Perez denkt dat het voor FC Groningen overleven wordt (Foto: Sander Koning/ANP Kippa)



Perez is van mening dat het Jans niet gelukt is om een gebalanceerde selectie neer te zetten. 'Alles draait als technisch manager om contacten, daar is Jan van Halst bijvoorbeeld ook achter gekomen. Helemaal met de portemonnee waar Groningen mee te maken heeft. Als je dan geen goede contacten met scouts, zaakwaarnemers en clubs hebt, ben je kansloos', vindt de Deen.

Als ik nu naar FC Groningen kijk, zie ik middelmaat. Of zelfs beneden de middelmaat Kenneth Perez - Voetbalanalist

'Als ik nu naar FC Groningen kijk, zie ik middelmaat. Of zelfs beneden de middelmaat. Doan is de enige speler die me nog opwindt, maar hij kan het ook niet alleen.'

Situatie ombuigen

Ook vindt Perez dat Nijland verantwoordelijk is voor de situatie bij FC Groningen. 'Hij was natuurlijk verantwoordelijk voor de goede tijden, maar is ook verantwoordelijk nu het wat minder gaat.'

'Ik hoop altijd dat mensen zoals Nijland de kans krijgen om op een goede manier weg te gaan. Mensen willen natuurlijk altijd dat iemand vertrekt als het slecht gaat. Maar als je vindt dat er rust gepredikt moet worden, moet hij ook de kans krijgen om deze situatie om te buigen.'

