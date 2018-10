SC Loppersum speelt eerste duel op nieuw hoofdveld

Opluchting in Loppersum. De hoofdmacht van SC Loppersum kan komende zaterdag weer spelen op het hoofdveld. Afgelopen zomer werd de grasmat en het drainagesysteem vervangen, maar door de droogte wilde het gras maar niet groeien.

'Drie weken geleden wilden we er onze eerste wedstrijd op spelen, bij de opening van het seizoen', vertelt voorzitter Rob Sleurink. 'Maar we konden onszelf wel voor de gek houden, het veld was er gewoon nog niet klaar voor.'

Tientallen vrijwilligers hebben geholpen om het veld te besproeien, net als bij veel andere clubs in de regio. Sportwethouder Bé Schollema: 'Ik heb daar veel bewondering voor. Soms zag je ze al om vijf uur 's morgens met kanonnen in de weer om water op te brengen. Dat verdient een pluim.'

Doordat het de afgelopen weken weer wat vaker regende, kon het gras groeien en ligt het hoofdveld er nu prima bij.

Winst?

Schollema is zaterdag bij de club om het nieuwe hoofdveld officieel te openen, en volgens hem is het een traditie dat de thuisploeg dan wint. Dat gebeurde ook al in Middelstum en Zeerijp. Sleurink is daar maar wat blij mee, want SC Loppersum treedt aan tegen koploper Zuidhorn.

Ook het tweede veld van De Fivel in Zeerijp is afgelopen zomer vervangen. Vorig jaar waren de hoofdvelden van Middelstum en De Fivel al aan de beurt.

De gemeente Loppersum gaat de komende jaren op projectmatige basis meer voetbalvelden voorzien van een nieuwe mat.

